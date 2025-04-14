Британская компания Open Bionics выпустила бионическую руку Hero, которая работает без проводов и может самостоятельно ползать по земле.

Британский стартап Open Bionics представил необычное изобретение – бионическую руку Hero. Разработчики потратили четыре года на создание этого устройства, называя его самым продвинутым протезом в мире.

Генеральный директор Open Bionics отметила: «Это самая совершенная бионическая рука, доступная сегодня, она в два раза быстрее и прочнее аналогичных продуктов, а также самая легкая рука на рынке и первая полностью водонепроницаемая и беспроводная».

Устройство отличается необычной функциональностью. Его можно снять и отправить "ползать" по поверхности, управляя движением через беспроводные датчики. Видео, демонстрирующее эту необычную способность, можно посмотреть по ссылке на источник материала ниже.

Технология работает на основе электромиографических датчиков MyoPods, которые считывают мышечные импульсы пользователя. Протез выдерживает вес до 35 кг. Запястье вращается на 360 градусов, обеспечивая естественную подвижность.

Производитель предлагает разные варианты дизайна – от классического роботизированного вида до стилизованных моделей по мотивам вселенных Marvel и Star Wars. Сменные магнитные панели позволяют менять внешний вид устройства за секунды.

Сейчас доступны две версии: Hero RGD для повседневного использования и профессиональная модель Hero PRO. Разработчики подчеркивают, что их изобретение – не просто протез, а технологичный гаджет, расширяющий возможности пользователей.