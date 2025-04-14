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Глава «Росчайкофе» Чантурия: снижения цен на кофе можно ожидать во второй половине 2025 года
Мировые цены на кофе за последний год выросли в 2,5 раза, что сильно ударило по карманам потребителей. Глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что осенью стоимость может начать снижаться, но не гарантирует резкого падения.

Мировой рынок кофе столкнулся с беспрецедентной ситуацией: за прошедший год биржевые цены на оба основных сорта — арабику и робусту — взлетели в 2,5 раза. Примечательно, что впервые в истории оба сорта одновременно достигли таких экстремальных значений.  

Этот скачок уже отразился на потребителях по всему миру, включая Россию. Как пояснил глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, резкий рост себестоимости сырья неизбежно привел к увеличению цен на готовую кофейную продукцию.  

Ситуация усугубляется тем, что многие российские импортеры до последнего времени работали со старыми запасами, закупленными по более низким ценам. Однако эти резервы постепенно иссякают, и новые партии приходится приобретать по текущим высоким биржевым котировкам.  

Хотя укрепление рубля несколько смягчило удар для российского рынка, полностью нивелировать последствия мирового ценового шока не удалось. В результате потребители уже столкнулись с заметным подорожанием кофе в рознице.  

Перспективы на ближайшие месяцы остаются неопределенными. С одной стороны, на мировых биржах наблюдается некоторое снижение ажиотажного спроса. С другой — сохраняются риски, связанные с будущими урожаями в основных странах-производителях.  

Чантурия допускает возможность некоторого снижения цен к осени, но подчеркивает, что даже в этом случае они вряд ли вернутся к прежним уровням. Пока же российским потребителям приходится мириться с новыми, значительно более высокими ценниками на любимый напиток.

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#россия #цены #кофе #рынок кофе #арабика #рекордные цены #робуста
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