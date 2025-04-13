Аналитики кибербезопасности представили отчет о наиболее распространенных схемах мошенничества. Список возглавили высокотехнологичные методы обмана пользователей.

Эволюция киберугроз в 2025 году показывает следующую тенденцию: чем совершеннее становятся системы защиты, тем изощреннее методы их обхода. Специалисты отмечают слияние технологических и психологических приемов в арсенале злоумышленников.

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Согласно информации, которую представила инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская, киберпреступники стали чаще применять искусственный интеллект в фишинговых атаках. Нейросети помогают им составлять письма, которые выглядят как сообщения от банков, коллег или друзей. Из-за убедительного оформления многие пользователи добровольно передают мошенникам свои логины и пароли. В худшем случае злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом и используют его для новых атак.

Параллельно растет число вредоносных приложений для Android. Хакеры копируют дизайн известных сервисов, включая российские, и добавляют в них скрытые функции для кражи данных. Некоторые программы даже маскируются под антивирусы, что усложняет их обнаружение.

Еще одна цель злоумышленников — облачные хранилища. Взломав их, преступники получают доступ к личным фото, документам и перепискам, которые потом используют для шантажа. А атаки на операторов связи позволяют перехватывать номера телефонов и списывать деньги со счетов.

Отдельную опасность представляют программы-вымогатели. Теперь они атакуют не только корпорации, но и частных пользователей. Вирусы блокируют файлы и требуют выкуп, угрожая удалением данных или утечкой конфиденциальной информации.