Эволюция киберугроз в 2025 году показывает следующую тенденцию: чем совершеннее становятся системы защиты, тем изощреннее методы их обхода. Специалисты отмечают слияние технологических и психологических приемов в арсенале злоумышленников.
Согласно информации, которую представила инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская, киберпреступники стали чаще применять искусственный интеллект в фишинговых атаках. Нейросети помогают им составлять письма, которые выглядят как сообщения от банков, коллег или друзей. Из-за убедительного оформления многие пользователи добровольно передают мошенникам свои логины и пароли. В худшем случае злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом и используют его для новых атак.
Параллельно растет число вредоносных приложений для Android. Хакеры копируют дизайн известных сервисов, включая российские, и добавляют в них скрытые функции для кражи данных. Некоторые программы даже маскируются под антивирусы, что усложняет их обнаружение.
Еще одна цель злоумышленников — облачные хранилища. Взломав их, преступники получают доступ к личным фото, документам и перепискам, которые потом используют для шантажа. А атаки на операторов связи позволяют перехватывать номера телефонов и списывать деньги со счетов.
Отдельную опасность представляют программы-вымогатели. Теперь они атакуют не только корпорации, но и частных пользователей. Вирусы блокируют файлы и требуют выкуп, угрожая удалением данных или утечкой конфиденциальной информации.