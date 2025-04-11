Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с Кириллом Дмитриевым в центре Петербурга.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла встреча спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Переговоры состоялись в «Гранд Отеле Европа» — одном из самых престижных отелей города.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу Уиткоффа с Владимиром Путиным, заявил журналистам: «Если будет — мы сообщим». В тот же день российский лидер должен принять участие в «чрезвычайно важном» совещании по развитию ВМФ, которое пройдет в Северной столице.

На фоне визита Уиткоффа в центре Петербурга ввели временные ограничения движения: перекрыли участок Невского проспекта и Дворцовый мост. Ранее, 3 апреля, Дмитриев уже встречался с американским представителем в Вашингтоне — этот визит стал первым для российского чиновника такого уровня после февраля 2022 года.

Встречи Уиткоффа и Дмитриева проходят на фоне сложных отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако сам факт переговоров указывает на желание сторон найти точки соприкосновения.