Особенностью изделий стало реалистичное изображение Земли и планет Солнечной системы из прессованного янтаря.

Ко Дню космонавтики на Калининградском янтарном комбинате подготовили особую серию украшений. Мастера предприятия нашли способ показать в камне космические пейзажи – вид нашей планеты из космоса и изображения планет.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Главной технической инновацией стала доработка метода прессования янтаря. Специалисты научились создавать плавные цветовые переходы в одном изделии, что позволило передать рельеф земной поверхности. В комплекте "Земля" такой рисунок украшает колье, серьги и браслет.

Коллекция "Солнечная система" представляет собой колье из восьми бусин-планет. Каждая выполнена в характерных цветах: красноватый Марс, голубоватый Нептун, полосатый Юпитер. Размер бусин варьируется от 10 до 30 мм в зависимости от масштабов изображаемого небесного тела.

Предприятие, входящее в состав Ростеха, продолжает развивать технологии обработки янтаря. За последние годы здесь не только увеличили объемы добычи, но и расширили ассортимент продукции. Современное оборудование позволяет выпускать до 50 тонн изделий в год – от традиционных украшений до интерьерных решений.



