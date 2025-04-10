Анализ кода MIUI выявил интересную возможность, которую готовит Xiaomi. Компания разрабатывает панель управления, где можно напрямую задавать параметры работы процессора.
Функция дает небывалый контроль над железом. Можно отдельно настраивать большие, средние и малые ядра ЦП, а также графический процессор. Доступна регулировка не только частот, но и напряжения питания – естественно, в разумных пределах.
Для активации изменений нужна перезагрузка. Но если настройки окажутся слишком экстремальными, система сама откатится к стандартным значениям. Это убережет устройство от серьезных проблем.
Скорее всего, нововведение дебютирует в топовых моделях вроде Xiaomi 15 Ultra. Для ценителей производительности это может стать новым способом снизить энергопотребление или улучшить игровой процесс. Правда, компания пока не уточняет, когда функция появится в стабильных версиях MIUI.