В MIUI нашли инструмент для ручной регулировки частот ЦП и ГП. Функция включает защиту от некорректных настроек.

Анализ кода MIUI выявил интересную возможность, которую готовит Xiaomi. Компания разрабатывает панель управления, где можно напрямую задавать параметры работы процессора.

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Функция дает небывалый контроль над железом. Можно отдельно настраивать большие, средние и малые ядра ЦП, а также графический процессор. Доступна регулировка не только частот, но и напряжения питания – естественно, в разумных пределах.

Для активации изменений нужна перезагрузка. Но если настройки окажутся слишком экстремальными, система сама откатится к стандартным значениям. Это убережет устройство от серьезных проблем.

Скорее всего, нововведение дебютирует в топовых моделях вроде Xiaomi 15 Ultra. Для ценителей производительности это может стать новым способом снизить энергопотребление или улучшить игровой процесс. Правда, компания пока не уточняет, когда функция появится в стабильных версиях MIUI.