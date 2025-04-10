Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европа навредит себе, если усилит связи с Китаем. Его слова прозвучали после заявлений испанского премьера о необходимости пересмотра отношений с Пекином.

Министр финансов США Скотт Бессент резко раскритиковал возможное сближение Европы с Китаем. По его словам, такой шаг станет для ЕС экономическим коллапсом. Он призвал европейские страны вместо этого согласовывать с Вашингтоном общую стратегию в торговле с Пекином.

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Испанский премьер Педро Санчес, напротив, считает, что ЕС нужно пересмотреть подход к Китаю. Он намерен обсудить с Пекином новые соглашения в фармацевтике, сельском хозяйстве и медицине. Бывший замглавы МИД Испании Кристина Галлах поддержала его позицию, заявив, что усиление торговых связей поможет смягчить риски от американских тарифов.