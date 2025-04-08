Администрация Трампа резко увеличила таможенные сборы на китайские товары. Решение связано с отказом Пекина отменять ответные меры на предыдущие санкции.

Американские власти ввели дополнительные таможенные сборы на товары из Китая, доведя общий размер пошлин до 104%. Это решение стало ответом на отказ Пекина отменять зеркальные меры, введенные ранее в ответ на американские санкции.

Конфликт начался 2 апреля, когда администрация Трампа объявила о 34% пошлинах на китайский импорт. КНР немедленно ответила аналогичными мерами. Теперь Вашингтон добавляет к существующим 34% еще 50% - как наказание за непокорность.

Ситуация обострилась из-за мартовских пошлин в размере 20%, которые были введены в связи с поставками фентанила. В ответ на это Китай ввёл выборочные тарифы в размере 10–15%. Министерство торговли КНР выразило готовность «продолжать борьбу», если США не прекратят давление.