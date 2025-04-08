В российских автосалонах начались продажи модернизированной Lada Niva Sport. Дилеры прогнозируют, что модель займет пятую часть рынка спортивных версий марки.

Российский автопром представил обновленную версию культового внедорожника. Lada Niva Sport поступила в продажу 5 апреля, в день рождения модели. Первые экземпляры уже нашли своих владельцев в Санкт-Петербурге.

По словам представителей дилерских центров, новинка привлекла внимание двух категорий покупателей. Одни — поклонники спортивной линейки Lada, другие — владельцы классических «Нив», желающие более динамичную версию.

Главное отличие от базовой модели — мощный 122-сильный двигатель. Инженеры доработали впускную систему, установили спортивные распредвалы и обновили прошивку. Разгон до сотни теперь занимает 11,8 секунды — на 2 секунды быстрее обычной версии.

Конструкторы усилили кузов, модернизировали подвеску и тормоза. Дорожный просвет увеличили на 20 мм, что улучшило проходимость. При этом сохранили все преимущества классики: полный привод, блокировки и редуктор.

В салоне — привычный для топовых комплектаций набор: кондиционер, подогрев сидений, электрорегулировка зеркал. Внешний вид подчеркивают рейлинги, дополнительные фары и воздухозаборник на капоте.

Ценовой диапазон пока не раскрывают. Аналитики считают, что новинка может занять до 20% в сегменте спортивных модификаций Lada.