Еврокомиссия предложила ввести 25% пошлины на ряд американских товаров в ответ на торговые меры США. Первые ограничения могут вступить в силу уже 16 мая.

Стало известно, что Еврокомиссия подготовила предложение о введении 25% пошлин на американские товары в ответ на действия администрации Трампа. Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, новые меры будут вводиться поэтапно: первая часть — с 16 мая, вторая — с 1 декабря.

В перечень товаров, которые могут попасть под ограничения, вошли бриллианты, зубные нити, колбасные изделия, орехи и соя. Решение о введении пошлин Еврокомиссия может принять уже 9 апреля, а окончательный список опубликуют 15 апреля.

Ранее Трамп объявил о пошлинах до 50% на импортные товары, включая 20% для ЕС. Это вызвало панику на мировых рынках. В Евросоюзе заявили, что готовы к переговорам, но не намерены ждать слишком долго.