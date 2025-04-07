Эксперт считает, что текущая коррекция может задать долгосрочный тренд.

Снижение биткоина ниже психологической отметки $75 тыс. связано не только с локальной коррекцией, но и с глобальными экономическими процессами. Илья Сивопляс, эксперт криптоплатформы WhiteBird, отмечает, что подобные движения часто формируют долгосрочные тренды.

Ситуацию усугубил «черный понедельник», когда крипторынок и фондовые биржи синхронно просели. Индексы Гонконга потеряли 11%, японские и китайские — 8%, европейские открылись падением на 4%. Это указывает на массовый отток капитала из рисковых активов.

Первый квартал 2025 года стал для биткоина худшим с 2015-го — минус 11,7%. Альткоины показали еще более слабые результаты: Ethereum опустился ниже 0,020 BTC, а капитализация рынка без BTC, ETH и стейблкоинов сократилась на 28%.

Если давление на рынки продолжится, биткоин может протестировать уровень $70 тыс. Однако улучшение макростатистики способно вернуть курс в диапазон $80–85 тыс.