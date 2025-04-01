Лаборатория Касперского сообщила о новой угрозе — вирусе Triada, который проникает в Android-смартфоны. Этот троян крадет данные пользователей и криптовалюту, представляя серьезную опасность для владельцев.

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили, что модифицированная версия вируса Triada атакует устройства на базе Android. Этот троян проникает в смартфоны, продаваемые в неофициальных магазинах, и предоставляет злоумышленникам обширные возможности для контроля и кражи данных.

Triada внедряется в программное обеспечение таких смартфонов, что позволяет ему действовать на системном уровне. Вирус может похищать личные данные, включая информацию из мессенджеров и социальных сетей, таких как Telegram и TikTok. Он также способен отправлять сообщения от имени пользователя и изменять номера при звонках. С июня 2024 по март 2025 года злоумышленники перевели около $270 тыс. в криптовалюте на свои счета, причем реальная сумма может быть значительно выше из-за анонимности некоторых валют, таких как Monero.

На сегодняшний день более 2,6 тыс. пользователей стали жертвами новой версии Triada, причем большинство случаев зафиксировано в России. Эксперты предупреждают, что подделки можно встретить в интернет-магазинах, где они предлагаются по сниженным ценам. Рекомендуется приобретать устройства только у официальных продавцов и устанавливать надежные антивирусные программы для защиты от подобных угроз.