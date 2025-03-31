Новые наблюдения раскрыли удивительные характеристики звездной системы Melnick 39 в туманности Тарантул. Оказалось, это двойная система, где сталкиваются мощные звездные ветра двух сверхгигантов.

В сердце туманности Тарантул, расположенной в Большом Магеллановом Облаке, астрономы обнаружили уникальную двойную систему. Melnick 39, ранее считавшаяся одиночной звездой Вольфа-Райе, оказалась парой массивных сверхгигантов, чьи мощные ветра сталкиваются с невероятной силой.

Детальные наблюдения с использованием спектроскопических данных VLT FLAMES и космического телескопа Хаббла показали, что система состоит из двух звезд O-типа. Первичный компонент классифицируется как O2.5 If/WN6 с массой около 105 солнечных, вторичный - O3 V–III с массой 80 солнечных. Они обращаются друг вокруг друга с периодом 648 дней.

Особый интерес представляет взаимодействие звездных ветров в этой системе. Со скоростью около 2600 км/с эти потоки частиц создают интенсивное рентгеновское излучение при столкновении. Ученые отмечают, что рентгеновская светимость системы изменяется обратно пропорционально расстоянию между звездами, что характерно для двойных систем с адиабатическим режимом столкновения ветров.

Температура поверхности звезд достигает 43 726 – 47 7260С, а их возраст различается примерно на 400 000 лет. В момент наибольшего сближения (3,5 астрономических единиц) система демонстрирует пики рентгеновской активности, хотя и уступает по яркости другой известной системе – Melnick 34.

Это открытие дает ученым новые данные для понимания эволюции массивных звезд и их влияния на окружающую межзвездную среду. Дальнейшие наблюдения за Melnick 39 помогут уточнить модели взаимодействия звездных ветров в экстремальных условиях.