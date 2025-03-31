Qualcomm опубликовала тизер предстоящего анонса чипсета, запланированного на 2 апреля. Аналитики предполагают, что компания представит Snapdragon 8s Gen 4 — более доступную версию флагманского процессора.

Компания Qualcomm намекнула на скорый анонс нового чипсета, разместив загадочный постер с датой 2 апреля. Хотя официальное название не раскрыто, большинство экспертов сходятся во мнении, что это будет Snapdragon 8s Gen 4 — продолжение прошлогодней линейки 8s Gen 3.

В отличие от топового Snapdragon 8 Elite, новинка не получит фирменных ядер Oryon. Вместо них чипсет использует проверенные ARM-решения: одно ядро Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц, три Cortex-A720 на 3,01 ГГц, еще два на 2,8 ГГц и пару энергоэффективных на 2,02 ГГц. Такой подход должен обеспечить баланс между производительностью и стоимостью.

Графическую часть возьмет на себя Adreno 825. Первые тесты показывают, что чипсет может набрать свыше 2 миллионов баллов в AnTuTu. Для производства выбран 4-нм техпроцесс TSMC N4P — тот же, что и у Snapdragon 8 Gen 3.

Qualcomm продолжает стратегию создания "усеченных" версий флагманов. Это позволяет производителям смартфонов предлагать устройства с топовыми функциями по более доступным ценам. Официальные характеристики и список партнеров станут известны уже через несколько дней.