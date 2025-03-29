SpaceX готовится к первому в истории пилотируемому запуску над полюсами Земли в рамках миссии Fram2. Компания модифицировала программное обеспечение Crew Dragon и траекторию Falcon 9 для обеспечения безопасности экипажа.

SpaceX в понедельник проведет необычный запуск: Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отправится не к МКС, а над Северным и Южным полюсами. Миссия Fram2 станет первой, где пилотируемый корабль полетит по полярной траектории.

Обычно Falcon 9 стартует с мыса Канаверал на восток, следуя по наклонной траектории близко к экватору. Такой маршрут экономит топливо и упрощает вывод грузов на орбиту. Но для полета к полюсам, которые расположены под углом 90 градусов к экватору, SpaceX пришлось пересчитать траекторию и адаптировать системы корабля.

Вице-президент SpaceX Джон Эдвардс пояснил, что ракета после старта направится почти строго на юг, пролетев над Флоридой, Кубой и западной частью Южной Америки. Главной проблемой стали ветровые условия: если порывы понесут ракету к берегу, аварийное прекращение полета может привести к опасному приземлению. Чтобы избежать этого, инженеры обновили ПО Crew Dragon, научив его корректировать курс для безопасного приводнения в океане.

Еще одно изменение касается посадки Falcon 9. Вместо стандартного торможения перед возвращением на платформу первая ступень выполнит короткий обратный запуск двигателей и сядет на беспилотное судно в международных водах. Экипаж же, в отличие от миссий NASA, приводнится не у Восточного, а у Западного побережья США. Это связано с необходимостью избежать падения отсека с солнечными панелями и радиаторами на населенные территории.

На корабле установят терминал Starlink, который обеспечит связь с полярной орбиты на скорости до 1 Гбит/с.

Миссия Fram2 продлится несколько дней. Экипаж займется медицинскими экспериментами и съемкой полярных регионов.