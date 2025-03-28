Российские авиастроители работают над созданием самолетов для замены иностранных лайнеров. Сравнение сроков разработки, по мнению исполнительного директора агентства "АвиаПорт" показывает, что отечественные специалисты действуют в тех же временных рамках, что и их зарубежные коллеги.

Российская авиационная промышленность постепенно восстанавливает утраченные позиции – высказал свое мнение Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства "АвиаПорт". Создание современных пассажирских лайнеров, как и в других странах, требует значительных временных и финансовых затрат.

Сравнение сроков разработки российских и зарубежных самолётов показывает схожие временные рамки. Проект "Сухой Суперджет 100" от запуска до начала коммерческой эксплуатации занял восемь лет – столько же потребовалось канадскому Bombardier CSeries (ныне Airbus A220). Китайский C919 разрабатывался 14 лет, тогда как МС-21 – 13 лет, причем российские конструкторы столкнулись с дополнительными сложностями из-за санкций.

Особенность текущей ситуации – необходимость не просто создать новые самолеты, но и обеспечить полную независимость от иностранных комплектующих. Работы над версией МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 и отечественными системами продолжаются. Опыт Airbus и Boeing показывает, что замена силовых установок на серийных моделях обычно занимает около пяти лет.

По мнению Олега Пантелеева, которое опубликовано на сайте tass.ru, для полного замещения устаревающего парка иностранных самолетов потребуется не менее 200 новых лайнеров к 2030 году. Первоначальные планы могли быть скорректированы благодаря успешному поддержанию летной годности существующего флота, но потребность в обновлении остаётся высокой.

Развитие отечественного авиастроения сталкивается с комплексом проблем – от восстановления инфраструктуры до разработки новых материалов. Однако международный опыт подтверждает, что создание современного пассажирского самолета всегда требует значительных ресурсов независимо от страны-производителя.