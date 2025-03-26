Китайские ученые создали устройство, которое расщепляет углекислый газ на углерод и кислород с эффективностью 98%. Технология может использоваться в космосе, под водой и для очистки воздуха.

Кислород — основа жизни, но его получение в экстремальных условиях, например на Марсе или под водой, остается сложной задачей. Китайские ученые предложили решение, способное изменить подход к жизнеобеспечению в таких средах.

Устройство, разработанное в Нанкинском университете, использует электрохимический метод для прямого расщепления CO₂. В отличие от природного фотосинтеза, где участвует водород, здесь ключевую роль играет литий. Газ проходит через катод с катализатором из рутения и кобальта, превращаясь сначала в карбонат лития, затем — в углерод и оксид лития. На последнем этапе оксид разлагается, выделяя чистый кислород.

Эффективность процесса превышает 98%, что значительно выше, чем у естественных аналогов. Технология работает даже с разными газовыми смесями, включая имитацию промышленных выбросов и марсианской атмосферы. Последняя содержит лишь 1% CO₂ при крайне низком давлении, но система все равно справляется с задачей, хотя точные показатели выхода кислорода не раскрываются.

Потенциальное применение этой разработки не ограничивается космосом. Метод можно адаптировать для подводных станций, масок с замкнутым циклом дыхания и очистки воздуха в промышленности. Если технология масштабируется, она сократит зависимость от традиционных систем жизнеобеспечения и упростит длительные миссии на других планетах.