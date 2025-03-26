Компания NVIDIA выпустила обновление для своего приложения, которое устраняет прежние ограничения в настройках DLSS. Пользователи теперь могут выбирать все предустановки технологии и настраивать масштабирование разрешения в диапазоне от 33% до 100%.

Свежее обновление NVIDIA App пересматривает подход к настройкам DLSS, давая геймерам больше контроля над качеством изображения и производительностью. Раньше выбор ограничивался двумя режимами, но теперь доступны все варианты масштабирования, включая тонкую ручную настройку.

До этого момента функция DLSS Override позволяла активировать только DLAA (сверхвысокое качество) или режим Ultra Performance, который снижал детализацию ради скорости. Теперь в списке появились промежуточные опции — Performance, Balanced и Quality. Это позволяет подстраивать баланс между чёткостью картинки и FPS даже в играх без встроенной поддержки DLSS.

Главное новшество — слайдер для ручного масштабирования разрешения. Пользователи могут выбрать любое значение от 33% (Ultra Performance) до 100% (DLAA). Настройки масштабирования экрана и цветокоррекции, ранее доступные только в классической панели управления NVIDIA, теперь интегрированы в основное приложение. Интерфейс стал современнее, а все инструменты собраны в одном месте.

Для работы новых функций требуется драйвер версии 552.83 WHQL или новее. Обновление также добавляет поддержку Project G-Assist — ИИ-ассистента для оптимизации игровых настроек.

Ручное масштабирование позволяет точнее настраивать производительность и качество изображения. В режиме Ultra Performance алгоритмы ИИ смягчают артефакты, что снижает визуальный шум по сравнению с обычным понижением разрешения.

Подробности обновления и инструкции по настройке доступны на официальном сайте NVIDIA. Следующий крупный патч ожидается в июле — в нем обещают доработать поддержку DLSS 3.5.