SpaceX готовится к запуску миссии Fram2, в рамках которой корабль Crew Dragon впервые облетит полюса Земли.

31 марта корабль Crew Dragon Resilience стартует с мыса Канаверал, чтобы вывести экипаж миссии Fram2 на орбиту, проходящую над Северным и Южным полюсами. Это первый случай, когда пилотируемый полет по такой траектории будет использован для научных исследований.

Миссия финансируется криптовалютным предпринимателем Чун Вангом, который возглавит экипаж из четырех человек. Вместе с ним на борту будут режиссер Яннике Миккельсен, пилот Рабеа Рогге и медик Эрик Филипс. Команда проведет 22 эксперимента, включая первый рентгеновский снимок в космосе, изучение методов сохранения костной массы и тестирование выращивания грибов для будущих марсианских миссий.

Корабль оснащен панорамным куполом, который позволит экипажу наблюдать Землю с необычного ракурса. Для связи SpaceX задействует спутники Starlink, обеспечивая стабильную передачу данных. В рамках подготовки астронавты отработали сценарии экстренного приводнения и прошли вакцинацию от нескольких заболеваний.

Один из экспериментов, SpaceXRay, направлен на оценку возможностей рентгенографии в условиях невесомости. Другой проверит, как ограничение кровотока влияет на мышечную атрофию — проблему, актуальную для долгих космических полётов. После возвращения экипаж сразу пройдет МРТ-сканирование, чтобы определить, как задержка в диагностике искажает результаты.

Особое внимание уделят мониторингу уровня глюкозы у астронавтов. Это часть усилий SpaceX по адаптации космических миссий для людей с диабетом. Дополнительные исследования затронут женское здоровье и анемию — области, которые ранее редко изучались в космосе.

Миссия Fram2 использует корабль Crew Dragon, который ранее участвовал в программе Polaris Dawn. В отличие от предыдущего полёта, на этот раз экипаж не будет покидать капсулу, а сосредоточится на работе внутри. Инженеры установили в куполе крепления для камер, чтобы зафиксировать виды полярных регионов Земли.

Если запуск пройдет по плану, Fram2 станет шагом к коммерциализации полярных орбит. Такие траектории могут упростить наблюдение за климатическими изменениями, но требуют точных расчетов из-за повышенной радиации.