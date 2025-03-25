Американская компания Micron начала серийный выпуск чипов HBM3E и модулей памяти SOCAMM, предназначенных для ускорения работы ИИ-платформ Nvidia. Новые решения превосходят аналоги по скорости, компактности и снижению энергопотребления.

Рост спроса на мощные системы для обучения нейросетей заставил Micron ускорить разработку специализированных решений. Компания стала первым производителем, который одновременно выпускает память HBM3E и модули SOCAMM, уже отправленные партнерам, включая Nvidia.

Модули SOCAMM, созданные совместно с Nvidia, предназначены для суперчипа Grace Blackwell Ultra. Они обрабатывают данные в 2,5 раза быстрее стандартных DDR5 RDIMM, занимая при этом треть места. Инженеры Micron сравнили их со «швейцарским ножом» — несмотря на размеры 14x90 мм, модули вмещают 128 ГБ памяти за счет 16-слойных стеков LPDDR5X. Это позволяет проектировать серверы с жидкостным охлаждением, где каждый миллиметр пространства на счету.

HBM3E 12H 36 ГБ, по данным Micron, на 50% более емкий и на 20% более энергоэффективный по сравнению с аналогами. Чипы будут использоваться в платформах HGX B300 и B200, которые обучают модели вроде ChatGPT. Эксперты отмечают, что снижение энергопотребления критично для дата-центров, где счета за электричество достигают миллионов долларов.

Разработчики Micron сделали ставку на модульность SOCAMM. Конструкция позволяет быстро заменять компоненты без остановки серверов — функция, которую оценили клиенты, работающие с круглосуточными ИИ-нагрузками. Технология ECC-коррекции ошибок добавила надежности, что важно для финансовых и медицинских алгоритмов.

Аналитики связывают запуск производства с попыткой Micron укрепить позиции в гонке за ИИ-рынок, где конкуренты вроде Samsung и SK Hynix тоже наращивают выпуск HBM. По прогнозам, к 2025 году спрос на высокоскоростную память для нейросетей вырастет втрое, а энергоэффективность станет ключевым аргументом для клиентов. Micron уже увеличила инвестиции в НИОКР на 40%, чтобы держать руку на пульсе.