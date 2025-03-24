Партнер юридической компании O2 Consulting Карен Шахназаров считает, что первыми на российский рынок вернутся розничные сети и производители товаров повседневного спроса. Однако массового возврата всех ушедших компаний не произойдет.

После гипотетической отмены санкций Россия может увидеть возвращение лишь части иностранных компаний. Юрист Карен Шахназаров объяснил, кто из них имеет больше шансов возобновить работу и почему.

Среди вероятных кандидатов — сети общепита, производители продуктов питания и розничные бренды, не связанные с секторальными ограничениями. Например, Christian Dior недавно подал заявки на регистрацию новых товарных знаков в РФ, что косвенно указывает на планы возвращения. Французский ритейлер Decathlon, формально приостановивший работу, сохранил активы и не продал их, оставив «дверь открытой» для быстрого старта.

Японские и южнокорейские автоконцерны, включая Hyundai и Samsung, также в списке претендентов. Hyundai, продав завод в Санкт-Петербурге, закрепил в договоре право обратного выкупа. Компания продолжает регистрировать товарные знаки, демонстрируя готовность к возвращению.

Шахназаров обратил внимание на юридические нюансы сделок по продаже активов. Многие иностранные компании запрещали новым владельцам увольнять сотрудников или дробить бизнес. Такие условия позволяют сохранить инфраструктуру для возможного восстановления.

Однако эксперт сомневается в массовом возврате. Европейские бренды класса люкс, столкнувшиеся с лимитом на поставки товаров дороже 300 евро, могут возобновить работу, но только при полной отмене ограничений. Для других барьером станет потеря активов или политические риски.

Сети фастфуда и рестораны, ушедшие под давлением общественности, вероятно, вернутся быстрее — их бизнес-модели не требуют сложных производственных цепочек. В отличие от них, автопроизводителям придется восстанавливать логистику и поставки комплектующих, что займет месяцы.

Шахназаров подчеркивает: даже при снятии санкций каждая компания будет оценивать риски и затраты. Решение зависит от того, сохранились ли ключевые активы и насколько легко воссоздать прежние операции. «Гарантий нет, — заключает юрист, — но некоторые уже подготовили почву».