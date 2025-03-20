Игроки смогут ознакомиться с бесплатной демоверсией Creative Studio.

Во время недавней онлайн-презентации, транслировавшейся на YouTube и Twitch, генеральный директор inZOI Хёнджун «Кджун» Ким поделился важными подробностями о предстоящем релизе игры-симулятора жизни. Игра появится в раннем доступе 28 марта, и ее цена, по крайней мере для зарубежных пользователей, составит $39,99, что включает все обновления и DLC.

Разработчик также анонсировал ряд интересных функций и контента, который будет доступен на старте. Среди них — возможность заниматься внештатной работой, взаимодействовать с призраками и исследовать кошачий остров в стиле Юго-Восточной Азии под названием Куцинку. Игроки смогут наслаждаться бассейнами, обучаться плаванию, создавать генеалогические деревья и выбирать новые профессии.

Для тех, кто не может дождаться выхода игры, inZOI выпустила бесплатную демоверсию под названием Creative Studio. Чтобы получить доступ к ней, игрокам нужно будет выполнить несколько условий. Во-первых, необходимо связать свой KRAFTON ID с аккаунтом на одной из стриминговых платформ. Затем, после просмотра трансляции геймплея inZOI в течение 15 минут, игроки получат ключ для демоверсии.





Событие Drops продлится до 22 марта, после чего с 23 по 27 марта Creative Studio станет доступна для всех. Ким отметил, что разработчики стремятся учесть отзывы сообщества для улучшения игры перед ее полным релизом. Также стоит учитывать, что для комфортной игры потребуется мощный ПК, поскольку игра поддерживает NVIDIA DLSS Super Resolution и уникальную функцию NPC на базе NVIDIA ACE.