Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского начал испытания реактора ВВЭР-С с МОКС-топливом, что может изменить подход к ядерной энергетике. Этот проект нацелен на улучшение эффективности использования топлива и решение проблемы радиоактивных отходов.

Ядерная энергетика продолжает играть важную роль в обеспечении энергетических нужд России. Реакторы, использующие ядерное деление, сталкиваются с проблемами неэффективного использования топлива и сложной утилизации радиоактивных отходов. В ответ на эти вызовы Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского начал испытания нового типа реактора — ВВЭР-С, который может предложить более эффективные решения.

Реактор ВВЭР-С, разрабатываемый Росатомом, имеет ряд уникальных характеристик. Он использует МОКС-топливо, которое представляет собой смесь плутония и обедненного урана. Такой подход позволяет перерабатывать отработанное топливо, что снижает количество радиоактивных отходов. На стенде БФС-1 специалисты института успешно создали макет критической сборки, который уже получил одобрение Комиссии по ядерной безопасности.

Одной из ключевых особенностей ВВЭР-С является система управления реакцией. В отличие от традиционных реакторов, где используется бор для поглощения нейтронов, здесь применяется механическая система, изменяющая соотношение воды и уранового топлива. Это позволяет использовать уран-238 для поглощения избыточных нейтронов, что ведет к производству плутония. Такой метод, известный как спектральное регулирование, повышает эффективность работы реактора.

По данным Росатома, если ВВЭР-С сможет полностью использовать МОКС-топливо, потребление природного урана сократится на 50%. Это может привести к значительной экономии в процессе эксплуатации реактора и помочь в реализации концепции сбалансированного топливного цикла, что подразумевает максимизацию извлечения энергии при минимизации отходов.

Реакторы ВВЭР-С являются частью более широкой стратегии развития ядерной энергетики в России до 2050 года. Они направлены на решение нескольких задач, включая снижение потребления природного урана и минимизацию радиоактивных отходов. Первые два реактора планируется построить на Кольской АЭС-2, старт строительства намечен на 2028 год, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2035 году.

Эти компактные реакторы могут служить заменой стареющим угольным электростанциям и обеспечивать энергией регионы с недостаточной инфраструктурой. Росатом рассматривает проект как способ достижения устойчивого развития в области ядерной энергетики, что может принести как экономические, так и экологические выгоды.