Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows будет полностью совместима со Steam Deck на момент своего запуска. Игра выйдет 20 марта и станет доступна для пользователей портативной консоли.

Ubisoft сделала важное заявление о своей новой игре Assassin's Creed Shadows. Изначально компания сообщала, что игра не будет совместима с Steam Deck в день релиза, однако недавние изменения в планах открыли новые возможности для игроков.

На официальном аккаунте X (Twitter) Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Shadows будет доступна на Steam Deck с первого дня выхода. Это решение стало неожиданностью, учитывая, что ранее разработчики указывали на высокие системные требования игры как на основную причину отсутствия поддержки. Ubisoft сейчас ожидает классификацию от Valve, что может дать игре статус Steam Deck Verified. Хотя этот статус пока не подтвержден, игроки всё равно смогут испытать игру на портативной консоли.

После релиза Assassin's Creed Shadows будет доступна не только на Steam Deck, но и на Xbox Series, PlayStation 5 и ПК через Steam и Ubisoft Store. Выход игры запланирован на 20 марта.