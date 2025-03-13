Apple, по всей видимости, готовится к выпуску своего первого складного iPhone, который может получить название «iPhone Ultra».

Слухи о складном iPhone от Apple становятся все более обширными. Согласно последним данным, компания может представить устройство к концу следующего года. Предполагается, что новинка будет называться «iPhone Ultra».

Информация о складном iPhone начала активно обсуждаться в технологических кругах. По мнению экспертов, Apple близка к запуску устройства в массовое производство. На канале YouTube Geared Up аналитик Марк Гурман из Bloomberg высказал мнение о том, что название «iPhone Ultra» подходит для нового смартфона. Он отметил, что складной iPhone представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с традиционными моделями.





Гурман ранее делал прогнозы о возможных названиях для новых устройств Apple. Он считает, что «Ultra» станет символом высшего статуса, который поможет покупателям отличить новинку от предыдущих моделей. Складной iPhone, по его мнению, должен стать флагманом компании, и название «Ultra» будет соответствовать этому статусу.

Что касается сроков выхода на рынок, Гурман предполагает, что Apple может анонсировать устройство к концу следующего года. В то же время, другие источники сообщают о том, что компания уже работает над составлением списка поставщиков для необходимых компонентов. Презентация устройства может состояться во второй половине 2026 года.

Аналитик Минг-Чи Куо добавил, что складной iPhone не будет иметь Face ID из-за сложности конструкции. Ожидается, что цена устройства составит около 2500 долларов.