Прототип ноутбука Compal Infinite получил премию iF Design Award 2025 за уникальный дизайн. Устройство предлагает возможность расширения экрана от 14 до 18 дюймов.

Стало известно, что прототип ноутбука с горизонтально расширяемым экраном под названием Infinite от Compal стал победителем премии iF Design Award 2025.

Ноутбук в стандартном режиме имеет 14-дюймовую панель, но при необходимости экран можно увеличить до 18 дюймов, что делает его удобным для работы с большими документами. Изменение соотношения сторон с 16:10 на 20:9 улучшает восприятие информации.

Представители Quanta Computer подчеркнули, что такая конструкция позволяет сохранить легкость устройства, а процесс расширения экрана является «бесшовным», что по мнению производителя гарантирует высокое качество отображения и долговечность экрана.