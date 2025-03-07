Компания Acer объявила о возвращении на рынок смартфонов с двумя новыми моделями, которые будут представлены 25 марта. Обе модели ориентированы на сегмент начального уровня и используют чипы MediaTek.

Acer, известная прежде всего как производитель ноутбуков и компьютерной техники, вновь вступает в мир мобильных устройств. В ближайшие дни компания представит две модели смартфонов, которые должны привлечь внимание потребителей, ищущих доступные решения.

Смартфоны Acerpure Acerone Liquid S162E4 и S272E4 нацелены на пользователей, которым не нужны высокие характеристики, но важна надежность. Модель S162E4 оснащена 6,5-дюймовым HD+ экраном с каплевидным вырезом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Внутри работает процессор MediaTek Helio P35, который поддерживается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. У телефона встроенный аккумулятор на 5000 м, а задняя камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Ожидаемая цена этой модели не превысит 100 долларов.

Второй смартфон, S272E4, немного больше, с 6,74-дюймовым экраном и более мощной 20-мегапиксельной основной камерой. Однако он использует менее производительный процессор MediaTek Helio G36. Оба устройства работают на базе Android 14 и имеют схожие характеристики, включая аккумулятор и объем памяти.

Существует неясность по поводу того, разрабатывались ли эти модели непосредственно Acer или это лицензированные продукты ODM, использующие имя компании для привлечения покупателей.