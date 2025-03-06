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Россия разрабатывает космический транспортер для борьбы с мусором на орбите
В России создается первый космический транспортер, предназначенный для очистки орбиты от космического мусора. Проект отличается многоразовым использованием и возможностью возвращения одного из модулей на Землю.

Российские ученые и инженеры работают над созданием первого космического транспортера, который будет заниматься сбором и утилизацией космического мусора. Этот проект направлен на решение проблемы, которая становится все более актуальной в свете роста числа спутников и обломков на орбите.

Разработка космического транспортера осуществляется компанией VT Empire. Устройство будет многоразовым и сможет не только очищать орбитальное пространство, но и перемещать спутники, продлевая их эксплуатацию. По словам руководителя проекта Али Аль-Зубейди, аппарат способен работать без возврата на Землю, что увеличивает его эффективность.

Система собирает мусор с помощью модульной конструкции и специальной сетки, которая выдерживает высокие температуры. При обнаружении обломков модули аппарата расстыковываются, и мусор попадает в сеть. Один из модулей затем возвращается на Землю, где обломки сжигаются в атмосфере, это снижает риск их повторного появления на орбите.

На данный момент проблема космического мусора становится критической: на орбите уже находится более 8 тысяч тонн обломков, угрожающих действующим спутникам и будущим космическим миссиям. Эксперты подчеркивают, что необходимость в таких технологиях возрастает, и проект может стать важным шагом к решению этой проблемы.

Несмотря на перспективы, проект сталкивается с рядом сложностей. Андрей Новиков из МГТУ имени Н.Э. Баумана указывает на проблемы с финансированием. .

Возврат спутников на Землю также представляет собой сложную задачу. Ранее, с программами «Энергия-Буран» и «Спейс шаттл», подобные технологии были доступны, но сейчас они требуют значительных затрат и разработки новых решений. 

Владислав Иваненко, гендиректор компании «Спутникс», отмечает, что захват космического мусора сопряжен с риском повреждения аппарата. Это ставит под сомнение многоразовость системы. Возможно, более экономически оправданно будет использование одноразовых систем, однако, это также требует дальнейшего изучения.

Тем не менее, проект космического транспортера уникален для России и его успешная реализация потребует не только финансирования, но и опыта в данной области, чтобы минимизировать риски и обеспечить эффективность работы создаваемого аппарата.

#россия #технологии #космос #космический мусор #транспортер
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