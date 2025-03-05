Завод BAE Systems в Великобритании, где собираются истребители Eurofighter Typhoon, столкнулся с угрозой закрытия из-за нехватки заказов.

BAE Systems, один из ключевых игроков в оборонной промышленности Великобритании, может столкнуться с серьезными проблемами. Завод в Уортоне, где собираются истребители Eurofighter Typhoon, находится на грани закрытия из-за недостатка новых заказов.

Министр оборонных закупок Мария Игл не смогла предоставить четкие ответы на вопрос о новых заказах во время парламентского расследования. Она отметила, что в настоящее время идет стратегический обзор оборонных потребностей, а также обсуждения с BAE Systems о возможных экспортных контрактах. Однако ситуация остается неопределенной.

Закрытие завода в Уортоне может негативно сказаться не только на производстве Eurofighter, но и на программе истребителей шестого поколения Tempest, которую Великобритания разрабатывает совместно с Италией и Японией. Последний раз британские ВВС заказывали Eurofighter в 2009 году, получив 112 единиц. С тех пор спрос на эти самолеты значительно снизился.

BAE Systems ранее поставляла Eurofighter в Катар и Саудовскую Аравию, но текущие сделки заблокированы из-за эмбарго Германии. Это затрудняет поиск новых экспортных контрактов, которые могли бы поддержать работу завода. В условиях неопределенности правительство подчеркивает важность экспортных заказов для сохранения производственной линии, но будущее остается под вопросом.

Проблема также затрагивает вопрос сохранения квалифицированной рабочей силы. В рамках Глобальной программы боевых самолетов (GCAP) необходимо обеспечить наличие опытных инженеров и рабочих. Игл подтвердила, что обсуждения с заинтересованными сторонами продолжаются, однако конкретных обязательств не было озвучено. С учетом долгосрочного характера разработки боевых самолетов, поддержание экспертизы в авиационной инженерии станет критически важным.

Прекращение сборки Eurofighter и зависимость от F-35 ставят перед Лондоном серьезные вызовы.