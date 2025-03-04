США намерены развернуть свою первую гиперзвуковую ракету Dark Eagle, известную как LRHW, к концу 2025 года.

Армия США готовится к развертыванию своей первой гиперзвуковой ракеты, известной как Dark Eagle или LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Эта система вооружения предназначена для поражения целей на расстоянии около 2776 км с использованием гиперзвукового планирующего корпуса. Ожидается, что ракета станет частью стратегического арсенала армии и поможет в противодействии угрозам со стороны противника.

LRHW разрабатывается как наземная ракета с высокой дальностью и способна развивать скорость более 6114 км в час. Она поднимается до границы атмосферы, что позволяет ей обходить существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Основной задачей ракеты является нейтрализация дальнобойных средств противника и атака ключевых объектов.

Проект включает сотрудничество с военно-морскими силами США, что позволяет использовать общий гиперзвуковой планирующий корпус. Компании Lockheed Martin и Northrop Grumman занимаются разработкой ракетного компонента. LRHW имеет двухступенчатый ускоритель, что позволяет запускать ракету с различных платформ, включая надводные корабли и подводные лодки.

Несмотря на амбициозные планы, программа LRHW столкнулась с рядом проблем. Задержки в испытаниях вызваны необходимостью защиты чувствительной электроники и изучения поведения материалов в экстремальных условиях. Первоначально планировалось провести три летных испытания перед развертыванием первой батареи, однако испытания не всегда проходили успешно. В 2021 году армия США столкнулась с неудачами, включая провал запуска ускорителя и полномасштабного испытания ракеты.

Ситуация усугубилась в 2022 году, когда Министерство обороны США отложило запланированные испытания для расследования причин предыдущих неудач. Попытка провести испытания в марте 2023 года также не увенчалась успехом, а последние запланированные испытания на сентябрь 2023 года не состоялись. В результате не удалось выполнить задачу по развертыванию LRHW и к концу минувшего года. Проблемы интеграции продолжают задерживать развертывание и полную эксплуатационную готовность системы.