Мод DreamPunk для Cyberpunk 2077 значительно улучшает графику игры, добавляя новые функции и эффекты. Последняя версия мода делает игру более реалистичной.

Cyberpunk 2077, выпущенная более четырех лет назад, продолжает оставаться одной из самых визуально впечатляющих игр с открытым миром. Новый мод DreamPunk вносит значительные улучшения, приближая игру к качеству следующего поколения.

Последняя версия мода DreamPunk включает в себя функции, такие как Dynamic Contrast и Realistic Cloud Lighting, что делает погодные условия более правдоподобными. Разработчики переработали основной LUT, что обеспечило более высокий динамический диапазон и реалистичное солнечное освещение. Мод также оптимизирован для работы с NVIDIA DLSS 4, что улучшает графику и производительность на новых видеокартах RTX 5000.





Cyberpunk 2077 стала одной из первых игр, поддерживающих DLSS 4, что позволяет использовать новые возможности, такие как Multi Frame Generation. Эта функция значительно повышает производительность в поддерживаемых играх. В результате, пользователи могут наслаждаться графикой в разрешении 8K.