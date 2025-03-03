Warner Bros. Games объявила о планах сосредоточиться на проверенных франшизах, таких как Hogwarts Legacy и Mortal Kombat. Компания намерена переориентировать свои ресурсы для достижения большего успеха на игровом рынке в 2025 году.

Warner Bros. Games сообщила своим акционерам о планах на 2025 год, акцентируя внимание на успешных IP, которые принесли более миллиарда долларов. После неудачного 2024 года, компания стремится улучшить свои позиции на игровом рынке, используя проверенные франшизы и студии.

В своем письме Warner Bros. отметила, что игровой бизнес компании представляет собой стратегическое направление, позволяющее использовать различные интеллектуальные собственности для разработки игр. В условиях, когда в мире насчитывается более трех миллиардов геймеров, компания считает рынок одним из самых быстрорастущих сегментов медиаиндустрии. В письме подчеркивается, что 2024 год стал разочаровывающим для игрового подразделения, и компания объявила о реструктуризации, направленной на перераспределение ресурсов.

Среди ключевых франшиз, на которые будет сделан акцент, Warner Bros. выделила Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Игра престолов и персонажей DC, таких как Бэтмен. Hogwarts Legacy уже зарекомендовал себя как один из самых успешных релизов последних лет, и компания надеется, что переориентированная стратегия позволит вернуть прибыль в 2025 году.

Генеральный директор Warner Bros. Discover, Дэвид Заслав, ранее отметил необходимость сосредоточения на четырех основных франшизах с преданными поклонниками. Это решение связано с желанием повысить коэффициент успешности проектов, что важно для дальнейшего роста компании. В рамках этой стратегии Warner Bros. закрыла три студии: Monolith Productions, Player First Games и WB Games San Diego, а также отменили разработку видеоигры по мотивам Wonder Woman.

Компания подчеркивает, что эти изменения не отражают недостатков команды, а являются частью стратегического пересмотра. Warner Bros. уверена, что с новым подходом к разработке игр она сможет создать высококачественные проекты, которые обеспечат долгосрочное взаимодействие с игроками и укрепят позиции на рынке. В результате, компания рассчитывает на более значимый рост своего игрового подразделения в ближайшие годы.