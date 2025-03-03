Компания Supernova Industries выиграла контракт от Министерства обороны США на сумму 2 миллиона долларов. Этот проект направлен на внедрение 3D-печати для производства взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Основной задачей является создание новых энергетических материалов, которые могут улучшить характеристики боеприпасов.
Разработанная компанией технология Viscous Lithography Manufacturing (VLM) позволяет печатать материалы с высокой вязкостью и сложной геометрией. Supernova уже работает с топливными смесями на основе перхлората аммония и гексогена. По словам специалистов, 3D-печать устраняет ограничения традиционных методов, таких как прессование или заливка взрывчатки в гильзу. Это открывает новые возможности для создания как боевых снарядов, так и оболочек.
Основатель компании, Роджер Антунес, считает, что новая технология станет важным шагом вперед в аддитивном производстве и изменит подход к созданию военных материалов.