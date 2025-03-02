Американская компания Raytheon разрабатывает новое оружие GLSDB 2.0 с улучшенной защитой от радиоэлектронной борьбы. Бомба GBU-53/B Small Diameter Bomb II обещает повысить эффективность ударов на больших дистанциях.

Как утверждают зарубежные СМИ, в условиях современных конфликтов важность устойчивости оружия к радиоэлектронной борьбе становится критической. Оборонный американский гигант Raytheon, входящий в состав корпорации RTX, работает над созданием наземного варианта своей высокоточной бомбы GBU-53/B Small Diameter Bomb II, известной как StormBreaker. Это оружие должно стать более эффективным в условиях боевых действий.

Raytheon планирует начать испытания GLSDB 2.0 этим летом, однако детали проекта остаются в секрете. Вице-президент компании Джон Норман упомянул, что рассматриваются разные варианты силовых установок. Один из них включает использование твердотопливного ускорителя, который позволит бомбе планировать к цели с большой высоты. Другой вариант — миниатюрный турбореактивный двигатель, что фактически превратит бомбу в крылатую ракету.

Новый StormBreaker будет использоваться как в наземном, так и в воздушном варианте, обеспечивая возможность ударов с увеличенной дальности. Текущая версия GBU-53/B уже демонстрирует дальность около 110 км при запуске с высоты.

Ранее Raytheon адаптировала бомбу GBU-39/B для наземного запуска, но система оказалась уязвимой для средств РЭБ противника. В отличие от своего предшественника, GBU-53/B использует несколько систем наведения, включая активный радар и тепловизионную головку. Это позволяет оружию сохранять эффективность даже при потере спутникового соединения.

Переход к реактивному двигателю вместо ракетного ускорителя, вероятно, является следствием уроков, извлеченных американской стороной из ситуации в мире.