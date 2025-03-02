Недавние тесты видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 показали, что отсутствие блоков ROP приводит к потере производительности в играх. В некоторых случаях снижение FPS достигает 11%, что вызывает беспокойство у геймеров.

С запуском видеокарт серии RTX 50, NVIDIA столкнулась с серьезными проблемами, связанными с отсутствием блоков ROP в моделях GeForce RTX 5080. Эта ситуация вызвала недовольство среди пользователей и привела к негативным отзывам о производительности новых графических процессоров.

Тестирование, проведенное Gamers Nexus, показало, что отсутствие ROP может негативно сказаться на производительности в играх. В некоторых сценариях, таких как Total War: Warhammer 3 и Dying Light 2, пользователи могут столкнуться с падением FPS более чем на 10%. В большинстве игр снижение производительности варьируется, но в целом составляет около 4%.

NVIDIA не предоставила подробной информации о проблеме, оставив пользователей в состоянии неопределенности. Желающие проверить свои устройства могут воспользоваться программой GPU-Z, чтобы узнать, соответствует ли количество ROP заявленным характеристикам. Если оно ниже, рекомендуется обратиться к розничному продавцу или производителю для получения замены.

Тем не менее, учитывая текущую ситуацию с поставками RTX 50, замена может занять значительное время. Это ставит пользователей перед выбором: ждать новую карту или оставить текущую, надеясь, что проблема не усугубится. NVIDIA заверила, что подобные проблемы не возникнут с будущими моделями, такими как GeForce RTX 5070. Однако доверие пользователей к компании может быть подорвано, и они будут внимательно следить за дальнейшими новостями и обновлениями.