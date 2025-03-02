Илон Маск заявил о своем прогнозе, согласно которому прибыль Tesla может вырасти на 1000% в течение следующих пяти лет. Несмотря на недавние колебания акций компании, Маск сохраняет уверенность в ее будущем.

Акции Tesla, компании, специализирующейся на производстве электромобилей, пережили значительные колебания за последние пять лет. Их стоимость выросла на 558%, однако недавние события привели к резкому падению цен на акции, что вызвало беспокойство у инвесторов. В феврале 2025 года акции упали почти на 30% из-за негативных новостей, связанных с компанией и ее главой.

С момента выборов в США в ноябре 2024 года цена акций Tesla демонстрирует тенденцию к снижению. Максимум, достигнутый в середине декабря, составил 479,86 долларов, после чего акции потеряли почти 40% своей стоимости. Несмотря на эти трудности, Маск остается оптимистом. В ответ на комментарий о том, что аналитики ожидают роста прибыли на 258% за пять лет, он заявил, что Tesla может достичь роста на 1000%.

Финансовый отчет компании за 2024 год показал, что годовой доход составил 97,69 млрд долларов, что на 1% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако доход от автомобильного бизнеса снизился на 6%, а чистая прибыль уменьшилась на 53%. Эти данные вызывают вопросы о способности компании реализовать столь амбициозный прогноз.

Маск подчеркивает, что для достижения такого роста потребуется отличное исполнение и инновации. Успех Tesla будет зависеть от множества факторов, включая технологические достижения, конкуренцию на рынке и глобальную экспансию. Инвесторы внимательно следят за развитием событий, поскольку будущее компании остается неопределенным.