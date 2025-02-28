АвтоВАЗ представил интерьер новой Lada Iskra, который отличается от моделей предыдущих поколений. Новый дизайн ориентирован на потребности молодых водителей и предлагает ряд интересных решений.

АвтоВАЗ показал детали интерьера своей новой модели Lada Iskra, который значительно отличается от привычных решений. Пресс-служба компании сообщает, что дизайн разработан с учетом предпочтений молодежной аудитории, что делает автомобиль более привлекательным для этой группы потребителей.

Внутреннее оформление Lada Iskra предлагает два варианта обивки: строгие черно-серые тона и более яркие решения с контрастной отделкой. Сиденья имеют анатомическую форму, что должно обеспечить удобство во время поездок. Производитель акцентирует внимание на высоком уровне акустического комфорта, который достигается благодаря жесткости кузова и улучшенной шумоизоляции, включая обработку багажного отделения.

Автомобиль будет оснащен атермальными стеклами с 25% тонировкой, а в более дорогих версиях задняя полусфера получит более глубокую тонировку. Важные аспекты безопасности также учтены: Lada Iskra будет иметь две фронтальные подушки безопасности, ремни с механизмом натяжения и систему контроля устойчивости.

В серию данная модель должна пойти уже весной нынешнего года, а начальная цена составит около 1 миллиона рублей.