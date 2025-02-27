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СМИ и блогеры сравнили iPhone 16Е с iPhone 16
Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 16e, который получил ряд интересных обновлений. Специализированные СМИ и блогеры уже поделились своими впечатлениями о новинке, выделяя как сильные, так и слабые стороны устройства.

На фоне недавнего анонса iPhone 16e, который состоялся на прошлой неделе, внимание как обычных пользователей, так и различных технических СМИ, привлекли его особенности и изменения по сравнению с предыдущими моделями. Устройство стало доступно в продаже, и первые обзоры от экспертов уже помогают пользователям понять, что именно предлагает новый смартфон. В отличие от своих предшественников, iPhone 16e не только обновил дизайн, но и получил новый чип и модем, что вызывает интерес у потенциальных покупателей.

iPhone 16e имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей и дизайн, схожий с iPhone 14. Внешний вид устройства стал более современным, а однообъективная 48-мегапиксельная камера Fusion на задней панели обещает высокое качество снимков. Одной из главных особенностей является использование чипа A18 с четырехъядерным графическим процессором, который немного урезан по сравнению с аналогичными моделями. Однако отсутствие технологии MagSafe стало неожиданностью для многих пользователей.

Модем Apple Custom C1, который установлен в iPhone 16e, вызывает разные мнения среди экспертов. Например, Джон Веласко из Tom's Guide отметил, что разница в производительности между новым модемом и предыдущими моделями от Qualcomm не столь велика. Apple утверждает, что модем C1 — наиболее энергоэффективный из всех, что должно привести к увеличению времени работы устройства. Однако, как показали тесты, разница в реальной эксплуатации не так очевидна.

 

Эллисон Джонсон из The Verge также отметила, что не заметила значительных улучшений в производительности.

 

Срок службы аккумулятора стал одной из ключевых тем обсуждения. Apple заявила, что iPhone 16e будет иметь лучшее время автономной работы среди всех моделей с 6,1-дюймовым дисплеем. В тестах Tom's Guide среднее время работы составило 12 часов 41 минуту, что лишь немного уступает показателям iPhone 16. Это стало возможным благодаря увеличенной емкости аккумулятора на 11 процентов. Однако в реальных условиях пользователи могут столкнуться с различиями в зависимости от того, как именно они используют устройство.

 

Чип A18, хоть и с урезанным графическим процессором, все-таки демонстрирует высокую производительность в повседневных задачах. Патрик Холланд из CNET заметил, что в тестах графики можно заметить разницу между моделями. Это может стать важным фактором для геймеров или пользователей, которые активно используют графические приложения.

Отсутствие MagSafe также вызывает вопросы. Многие пользователи привыкли к удобству этой технологии, и теперь им придется адаптироваться к новому формату. Патрик Холланд отметил, что для пользователей, которые никогда не имели iPhone с MagSafe, это может быть несущественным, но для тех, кто уже использует эту технологию, отсутствие магнитной зарядки может стать неудобством.


#apple #автономность #iphone 16e #модем c1 #чип a18
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