Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 подтвердили использование генеративного искусственного интеллекта для создания некоторых игровых активов. Это решение вызвало обсуждение среди игроков, которые заметили странные элементы в игре.

Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 подтвердили использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых игровых активов. Это заявление появилось на странице магазина Steam, где указано, что команда применяет ИИ для разработки контента. Игроки уже давно подозревали, что технологии ИИ внедрены в игру, и последняя информация подтвердила их догадки.

Некоторые элементы, такие как загрузочные экраны, привлекли внимание геймеров благодаря своей странности. Например, один из экранов изображал зомбированного Санта-Клауса с шестью пальцами. Подобные детали стали предметом обсуждения на Reddit, где пользователи делились своими наблюдениями. Однако наиболее критикуемым оказался стиль визитной карточки, которую игроки получают за выполнение определенных заданий. Она изображает стилизованную женщину с ужасно выглядящими волосами и странно расположенными пряжками, которые по их мнению не выполняют никакой заметной функции.

Один из пользователей Reddit выразил недовольство тем, что после сложного испытания игроки получают такое "искусство". Это поднимает вопрос о том, насколько разработчики уделяют внимание качеству контента, который они предлагают игрокам. Использование ИИ для создания элементов, которые геймеры зарабатывают своим трудом, вызывает недовольство, особенно когда видно, что качество этих элементов оставляет желать лучшего.

В прошлом году Activision уже начала внедрять ИИ в разработку игр, и некоторые косметические пакеты содержали активы, созданные с помощью этой технологии. Это решение становится особенно актуальным на фоне недавних увольнений в компании, когда многие художники потеряли свои рабочие места. Остальные сотрудники теперь вынуждены использовать ИИ для выполнения своих задач, что ставит под сомнение необходимость творчесткого начала в процессе разработки.

В наборе Yokai's Wrath, который продается примерно за 15 долларов, используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта

Несмотря на то что предупреждение на странице Steam — это шаг в правильном направлении, геймеры требуют большей прозрачности. Если игра включает элементы, созданные с помощью ИИ, это должно быть четко указано для каждого предмета. Игроки хотят быть уверенными, что за их усилия они получают качественный контент, а не результат автоматизированного процесса. В условиях, когда разработчики продолжают предлагать платный контент по высоким ценам, у компании есть возможность инвестировать в настоящих художников, а не полагаться на автоматизированные процессы.