Недавние исследования показывают, что характерный красный цвет Марса может быть обусловлен не гематитом, а ферригидритом — оксидом железа, образовавшимся в условиях наличия воды. Это открытие меняет представление о климате планеты и ее способности поддерживать жизнь.

Марс всегда привлекал внимание ученых и любителей астрономии своим ярким красным цветом. Этот оттенок долгое время объясняли присутствием гематита — оксида железа, который образуется в сухих условиях. Однако новые исследования, проведенные с использованием данных космических аппаратов и лабораторных экспериментов, ставят под сомнение это обоснование. Ученые обнаружили, что красный цвет планеты может быть результатом присутствия ферригидрита — оксида железа, для образования которого требуется вода.

Исследования, проведенные международной командой ученых, предоставили убедительные доказательства того, что Марс ржавел гораздо раньше, чем считалось ранее. Это открытие изменяет временную шкалу климатической истории планеты и ее потенциал для обитаемости. Ученые использовали данные космических аппаратов, таких как Trace Gas Orbiter (TGO) и Mars Express, а также проводили лабораторные эксперименты для создания моделей марсианской пыли.

Инфографика «Как Марс стал красным»

Ферригидрит образуется в присутствии воды, что указывает на то, что на Марсе существовали условия, способствующие образованию этого минерала, когда планета все еще имела жидкую воду на своей поверхности. Это открытие бросает вызов предыдущим представлениям о том, что ржавчина на Марсе образовалась только после того, как планета высохла.

Команда, возглавляемая Адомасом Валантинасом, провела эксперименты по созданию реплик марсианской пыли, используя усовершенствованные методы шлифовки для достижения размеров частиц, сопоставимых с марсианскими. В результате анализа стало очевидно, что ферригидрит, смешанный с базальтом, лучше всего соответствует минералам, найденным на планете. Это открытие подтверждает, что красный оттенок Марса не только результат окислительных процессов, но и свидетельствует о наличии воды в его прошлом.

Дополнительные исследования, проведенные с помощью Mars Express, показали, что даже в самых пыльных регионах планеты можно найти минералы, богатые водой. Уникальная орбита TGO позволила ученым изучать один и тот же участок планеты при различных условиях освещения, что помогло определить размер частиц и их состав.

Несмотря на то что ферригидрит уже упоминался в предыдущих исследованиях, новое исследование стало первым, предоставившим всеобъемлющее доказательство его существования на Марсе. Ученые надеются, что будущие миссии, такие как проект NASA-ESA Mars Sample Return и марсоход «Розалинд Франклин», помогут углубить понимание климата планеты и ее истории.

Важным аспектом является то, что образцы, собранные марсоходом NASA Perseverance, также содержат марсианскую пыль. Как только эти образцы вернутся на Землю, ученые смогут точно измерить содержание ферригидрита и оценить его значение для понимания истории воды на Марсе.