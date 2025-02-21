Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Android 16 будет поддерживать HDR-скриншоты

С выходом Android 16 пользователи устройств на этой платформе смогут делать скриншоты в формате HDR, что значительно улучшит качество захватываемых изображений.
[ ] для раздела Блоги
+
+

С каждым новым обновлением Android пользователи надеются на улучшения, которые сделают их устройства более функциональными. Одним из таких ожидаемых улучшений стало внедрение поддержки HDR-скриншотов в Android 16. Эта функция отвечает на растущий интерес к высокому динамическому диапазону и меняет подход к захвату изображений на мобильных устройствах.

HDR, или высокий динамический диапазон, стал стандартом в современных устройствах, обеспечивая более широкий спектр яркости и цвета. Однако до недавнего времени пользователи Android сталкивались с проблемой: даже на устройствах с поддержкой HDR их скриншоты сохранялись в формате SDR. Это приводило к тому, что яркие блики и глубокие тени на захваченных изображениях теряли свою выразительность и реалистичность.

Ранее, начиная с Android 13, Google начала внедрять поддержку HDR-видео, что стало первым шагом к улучшению визуального опыта. Но, несмотря на это, скриншоты все еще оставались в формате SDR. Это создавало несоответствие между тем, что пользователь видел на экране, и тем, что сохранялось в виде изображения. Например, яркие участки на HDR-скриншотах выглядели темнее, что снижало общий эффект.

С выходом Android 16 ситуация изменилась. В версии Beta 2 разработчики обнаружили, что теперь скриншоты HDR-контента действительно сохраняются в формате HDR. Это значительное улучшение позволяет пользователям видеть на своих устройствах более яркие и насыщенные изображения. Анализ показал, что при захвате HDR-контента система Android теперь сохраняет всю необходимую цветовую информацию, что делает скриншоты более реалистичными.

Интересно, что в процессе разработки этой функции Google использовала формат PNG для сохранения скриншотов. Это решение, вероятно, связано с желанием избежать артефактов, возникающих при сжатии JPEG. Формат PNG позволяет сохранить больше деталей, что особенно важно для HDR-изображений. Аналитики отмечают, что в новых скриншотах присутствуют специальные карты усиления HDR, которые позволяют устройствам корректно отображать эти изображения.

реклама



К примеру, аналитик по дисплеям Дилан Рага и разработчик GitHub ledoge провели исследование новых скриншотов и подтвердили, что они действительно представляют собой файлы PNG со встроенной картой усиления HDR. Это открытие подчеркивает, насколько серьезно Google подошла к вопросу улучшения качества изображений.

С выходом Android 16 пользователи получают возможность делать скриншоты, которые более точно отражают то, что они видят на экране.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google android hdr скриншоты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
306
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
7
Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
2
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
2
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
2
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
3
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Новый автотур «Золотое кольцо Урала» объединит три региона
1
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
4
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
+
Grand Theft Auto 5 получает поддержку трассировки лучей, Nvidia DLSS 3, а также AMD FSR 1 и 3
2
GTA 5 получит некст-ген обновление для ПК 4 марта – появится новый контент и системные требования
3
VideoCardz: рекомендованные цены на GeForce RTX 5000 все больше кажутся фейковыми
3
В Китае представлен люксовый седан Maextro S800 в качестве конкурента Maybach
+

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
26
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
9
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
16
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
31
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
46
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
29
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
4
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1

Сейчас обсуждают

Маэстро
23:10
это да, я первый кто начал тут с ним воевать
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
ЧatoБoт
23:09
Они же такие забавные зверюшки. гугугу
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Маэстро
23:09
да
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
ЧatoБoт
23:08
А ты с ними разве не воюешь?
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Маэстро
23:08
"Но вот сей раздел изрядно провонял каклами, что не есть хорошо" каклами?
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Иван Бондарь
23:07
Рутуб это помойка, которая хуже вк видео. Даже до ютуба 10ти летней давности ему далеко.
YouTube подтверждает наличие проблем с загрузкой видео и уже работает над их решением
ЧatoБoт
23:07
С кем?
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Маэстро
23:06
и поэтому ты с ними воюешь?
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
unhurtable
23:05
Оговорки это как-раз турбина, понаделали чтоб вписать в лимит объема/веса, вот и все, естественно потянуло за собой большую сложность и стоимость, требования к расходникам, снижение ресурса, она может...
Специалисты АвтоВАЗа объяснили почему их машины без турбомотора
4pokalin
23:04
Хрюрюрюрюрю, свыню порвало.
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем