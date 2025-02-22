Dacia анонсировала разработку нового электромобиля, который должен появиться в 2026 году по цене ниже 18 000 евро. Автомобиль будет собираться в Европе, что позволит избежать пошлин на импортируемые модели.

Румынский автопроизводитель Dacia продолжает развивать свою линейку электромобилей, объявив о создании нового городского автомобиля для Европы с целевой ценой менее 18 000 евро. Этот проект обещает стать важным шагом в направлении доступности электрического транспорта для европейских потребителей.

По информации генерального директора Renault Group Лука де Мео, новый электромобиль должен быть готов всего за 16 месяцев. Это означает, что его запуск запланирован на середину 2026 года. Dacia уже представила эскиз будущей модели, которая выглядит как пятидверный хэтчбек с коротким капотом и большими колесами.

Отличие нового электромобиля от Dacia Spring заключается в том, что он будет собираться в Европе, в отличие от своего предшественника, который производится в Китае. Это позволит избежать пошлин, которые ЕС вводит на импортируемые автомобили. Таким образом, Dacia стремится предложить более конкурентоспособную цену на своем внутреннем рынке.

Де Мео отметил, что компания перешла на "китайскую скорость" разработки автомобилей, сотрудничая с местными консалтинговыми фирмами. Это сотрудничество стало основой для создания новых моделей, где скорость разработки играет ключевую роль. Генеральный директор также подчеркнул, что Dacia нацелена на дальнейшее снижение цен на электромобили, что может сделать их более доступными для широкой аудитории.

Сравнивая с текущими предложениями, самая дешевая версия Dacia Spring стоит около 16 900 евро в Германии. Новый электромобиль Dacia должен стать самым доступным вариантом на рынке, опередив даже китайские модели, такие как Leapmotor T03, которые также собираются в Европе.

Новый городской автомобиль будет связан с Renault Twingo E-Tech и другим проектом от Nissan. Все три модели будут использовать укороченную версию архитектуры AmpR Small, что обеспечит улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. Эта платформа позволит значительно повысить качество езды, безопасность и запас хода.

Несмотря на то что новый электромобиль Dacia не станет прямой заменой Spring, он добавит разнообразия в линейку доступных моделей. Ожидается, что следующая версия Dacia Sandero также будет доступна в электрическом варианте в 2027 году.