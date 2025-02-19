Rolls-Royce выпустил новый Spectre Black Badge, который стал самым мощным электрокупе в истории бренда.

Rolls-Royce представила новинку – электрокупе Spectre Black Badge.

Spectre Black Badge оснащен модернизированной двухмоторной полноприводной системой, обеспечивающей мощность до 650 л.с. (485 кВт) и крутящий момент в 793 фунт-фута (1075 Нм). Эта мощность значительно превышает характеристики стандартной модели, которая имеет 577 л.с. и 664 фунт-фута крутящего момента. Однако Rolls-Royce не раскрывает все карты сразу. Для достижения максимальной мощности и крутящего момента одновременно требуется активация специального режима Infinity Mode, доступного через кнопку на рулевом колесе.

Если же водителю нужен максимальный крутящий момент, он может активировать режим Spirited Mode, который фактически представляет собой Launch Control. При этом крутящий момент временно увеличивается до 793 фунт-фут, что позволяет разогнаться до 96 км/ч за 4,1 секунды — на 0,3 секунды быстрее, чем у обычного Spectre.

Хотя Rolls-Royce не предоставляет детальных характеристик аккумулятора, предполагается, что он имеет емкость 102 кВт•ч, что обеспечивает запас хода около 446 км. Инженеры компании также поработали над улучшением управляемости: они увеличили вес рулевого управления, установили новые амортизаторы и уменьшили крен кузова.





Внешний вид модели также претерпел изменения. Spectre Black Badge получил 23-дюймовые кованые алюминиевые диски и темные отделки для традиционных элементов, таких как Spirit of Ecstasy и решетка радиатора. Клиенты могут выбрать новые цвета, включая капот Iced Black и окраску Vapour Violet.

Внутри автомобиля появились подсвеченные накладки на пороги и уникальные циферблаты приборов в различных цветах. Также присутствует подсвеченная панель, логотипы infinity и отделка из черного дерева с углеродными вставками.