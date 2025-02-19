Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Rolls-Royce представил Spectre Black Badge – самое мощное электрокупе в истории бренда
Rolls-Royce выпустил новый Spectre Black Badge, который стал самым мощным электрокупе в истории бренда.

Rolls-Royce представила новинку – электрокупе Spectre Black Badge.

Spectre Black Badge оснащен модернизированной двухмоторной полноприводной системой, обеспечивающей мощность до 650 л.с. (485 кВт) и крутящий момент в 793 фунт-фута (1075 Нм). Эта мощность значительно превышает характеристики стандартной модели, которая имеет 577 л.с. и 664 фунт-фута крутящего момента. Однако Rolls-Royce не раскрывает все карты сразу. Для достижения максимальной мощности и крутящего момента одновременно требуется активация специального режима Infinity Mode, доступного через кнопку на рулевом колесе.

Если же водителю нужен максимальный крутящий момент, он может активировать режим Spirited Mode, который фактически представляет собой Launch Control. При этом крутящий момент временно увеличивается до 793 фунт-фут, что позволяет разогнаться до 96 км/ч за 4,1 секунды — на 0,3 секунды быстрее, чем у обычного Spectre.

Хотя Rolls-Royce не предоставляет детальных характеристик аккумулятора, предполагается, что он имеет емкость 102 кВт•ч, что обеспечивает запас хода около 446 км. Инженеры компании также поработали над улучшением управляемости: они увеличили вес рулевого управления, установили новые амортизаторы и уменьшили крен кузова.


Внешний вид модели также претерпел изменения. Spectre Black Badge получил 23-дюймовые кованые алюминиевые диски и темные отделки для традиционных элементов, таких как Spirit of Ecstasy и решетка радиатора. Клиенты могут выбрать новые цвета, включая капот Iced Black и окраску Vapour Violet.

Внутри автомобиля появились подсвеченные накладки на пороги и уникальные циферблаты приборов в различных цветах. Также присутствует подсвеченная панель, логотипы infinity и отделка из черного дерева с углеродными вставками.

#электромобили #производительность #rolls-royce #роскошь #spectre black badge
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
7
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
5
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
+
Еще 8 смартфонов Samsung получат февральское обновление Android 2025
+
В России планируют построить новую железную дорогу от Арктики до Китая
1
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
1
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
2
Intel готовит видеокарты поколения Celestial, которые будут производиться уже без помощи TSMC
1
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
3
Флагманы Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 станут тоньше и получат увеличенные дисплеи
+
Робот-гуманоид Tiangong теперь может ходить по лестнице и бегать со скоростью 12 км/ч
1
Самый тонкий складной смартфон Honor Magic V3 может получить преемника в мае или июне
1
Компания NVIDIA объявила о выпуске новой серии графических процессоров RTX 50
1
Snapdragon 8 Elite обошел по производительности процессор Apple A18 Pro
1
Для обучения Grok 3 понадобилось 200 000 процессоров Nvidia
+
Китайская компания разработала портативную консоль с E-ink дисплеем специально для текстовых игр
1
Видеокарта GeForce RTX 3050 6 GB успешно прошла проверку современными ААА-играми
12
Издательство Humble Games возобновило доступ к своим играм в российском сегменте Steam
1
Loongson анонсировала процессор 3B6600 – китайский аналог i7 12 поколения
2
Geforce RTX 5070 Ti будет так же плохо доступна на момент выпуска, как RTX 5090 и 5080
7

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
24
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
11
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
68
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
9
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
252
Смартфон для мобильного гейминга в 2к25
3

Сейчас обсуждают

Роман Ефимочкин
19:00
П....дор, рот закрой свой.
Обзоры AMD Radeon RX 9070 появятся 5 марта, в день запуска RTX 5070
Батя шешенбека
18:59
Не надо наговаривать на сыночку
Некоторые автопроизводители отказываются от мощных батарей для электромобилей
Nvidia&Intel Hater
18:59
свои средние засунь себе в очендырь.на высоких и ультра твоя неимоверно сливает.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
VladTag
18:58
Трамп считает, что Украина должна провести выборы
Nvidia&Intel Hater
18:58
ага .ниже тесты.хватит уже.надоел.и геймгпу и течпаур и куча еще тестов показывают как твоя всирает от 12 до 17.отвали дегрод.даже мыло тебе не помогает.карта насток дно что слов нет.приводил непонятн...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
18:57
Не, всего 5, и то у стоковой 3050
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
18:57
опять ты этого клоуна привел.все иди лечись.у него карта на 4 линиях работает и 3 писиай .надоел шиз.ты просираешь 17 кадров в это игре точка.у тебя в мазне меньше кадров чем у меня в нативе.кловун.ты...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
18:56
В этой локации 6600 даже ФСР не поможет, дальше то да, полегче уже, там где ты заскринил
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
VladTag
18:52
NYT: Зеленский прошел по тонкой грани, направляя в сторону Трампа критические замечания
VladTag
18:50
В конгрессе США заявили, что первый раунд переговоров в Эр-Рияде остался за Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем