Илон Маск представил Grok 3, новую модель ИИ, обученную на 200 000 графических процессоров. Эта версия обещает улучшенные результаты по сравнению с конкурентами.

Сегодня Илон Маск поделился новыми подробностями о Grok 3, последней версии своего искусственного интеллекта. Он отметил, что эта модель демонстрирует выдающиеся результаты в ряде тестов.

Маск впервые раскрыл информацию о том, что обучение Grok 3 потребовало рекордные 200 000 графических процессоров Nvidia, что значительно превышает 20 000, использованных для Grok 2. Процесс обучения проходил в суперкомпьютерном центре xAI «Colossus», который считается одним из самых мощных в мире. Grok 3 уже доступен для подписчиков Premium+, а также на сайте Grok.com представлены различные модели. Маск уверен, что увеличение вычислительных мощностей позволит Grok 3 значительно улучшить качество рассуждений и генерации контента.