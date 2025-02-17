Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Исследование выявило миллион межзвездных объектов, дрейфующих на краю Солнечной системы
17 февраля в блоге Technology Media Livescience появилась информация о новом исследовании, которое обнаружило около миллиона «макрообъектов» из звездной системы Альфа Центавра на краю Солнечной системы.

Новое моделирование, проведенное учеными, выявило значительное количество межзвездных объектов, находящихся в облаке Оорта.

Исследование сосредоточилось на оценке количества материи, выброшенной из Альфа Центавра за последние 100 миллионов лет. Альфа Центавра, ближайшая к нам звезда, находится всего в 4,37 световых годах от Земли. Моделирование показало, что в облаке Оорта дрейфует около миллиона макрообъектов, каждый из которых превышает 100 метров в диаметре. Скорее всего, эти объекты не представляют угрозы для нашей планеты.

На данный момент астрономы подтвердили существование всего двух межзвездных объектов — Оумуамуа и кометы Борисова. Несмотря на это, многие ученые считают, что в Солнечной системе может находиться гораздо больше межзвездных тел. Вероятно, они захвачены гравитацией Солнца и находятся в облаке Оорта, что делает их практически невидимыми для наблюдений.

Кроме того, исследование проанализировало перемещение мелких частиц, выброшенных из Альфы Центавра. Ученые предполагают, что частицы размером более 100 микрометров могут совершать межзвездные путешествия, и около 10 таких частиц сгорают в атмосфере Земли ежегодно, создавая метеоры.

#космос #астрономия #солнечная система #альфа центавра #межзвездные объекты #облако оорта
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft удалила Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка поддерживаемых Windows 11 24H2
27
Флагманы Huawei Pura 80 Pro получат двухслойные OLED-экраны и новые камеры
+
«Капитан Америка: Новый мир» получил самую низкую зрительскую оценку в истории Marvel
6
Игроки League of Legends жалуются на усталость глаз из-за новой графики
+
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств Asus
+
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
2
В России разработали и запатентовали уникальный вездеход - ЗТМ-3925
2
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
1
Песчаные черви в Dune Awakening: как игроки смогут с ними взаимодействовать
+
В Госдуме рассмотрят повышение пенсии ветеранам боевых действий
10
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
Появилась информация о повреждениях авианосца USS «Гарри Труман»
+
Science Advances: Разумная жизнь – это естественный результат эволюции не только для Земли
1
BYD намерена развернуть массовые поставки твердотельных тяговых аккумуляторов к 2030 году
+
Sapphire представила новую материнскую плату на платформе AM5
+
Microsoft добавила несколько процессоров AMD в список поддерживаемых Windows 11 24H2
1
Philips показала новый 34-дюймовый изогнутый монитор 34B2U3600C с парой динамиков на 5 Вт
1
Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Релиз One UI 7.1 может быть отменён в связи с переносом даты запуска One UI 7.0
+
Япония отменила обязательную бронь отеля для получения туристической визы
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
20
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
7
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
20
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
25
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
36
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
93

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:29
"что на медкомисии были здравомыслящие" Шеша, ну ты и глупый, туда других не берут. "ты *особеный*?" Generic edition, можно сказать.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
RangerXP
14:28
Интел уже не то(р)т, вот что случилось.
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
Хамзат Ингуш
14:26
ты уверен что на медкомисии были здравомыслящие? как ты это понял? ты *особеный*?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Chihonya
14:26
совсем от пива моцк оплавился.... (был ли он?)
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
OgoGoLog
14:25
"с чего ты взял что ты здравомыслящий?" Мед комиссию проходил. "тебе бог сказал?" А ты своё здравомыслие так подтвердил? Не хочу тебя расстраивать, но...
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
14:23
с чего ты взял что ты здравомыслящий? тебе бог сказал?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
OgoGoLog
14:22
"я ниче не нарушаю" Законы природы нарушаешь. Даже ответа на вопрос "как дышать?" не знаешь
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
14:21
я ниче не нарушаю. а то что у ваты печет. это не мои проблемс
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
OgoGoLog
14:20
Спроси у своей нейроночки, что такое "манямирок" и не позорься больше. У меня "базовый мир", как и у всех здравомыслящих.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Evgeny Chezarin
14:19
На волоске от параши шнырь. Полируй туза. Скоро.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем