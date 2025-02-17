17 февраля в блоге Technology Media Livescience появилась информация о новом исследовании, которое обнаружило около миллиона «макрообъектов» из звездной системы Альфа Центавра на краю Солнечной системы.

Новое моделирование, проведенное учеными, выявило значительное количество межзвездных объектов, находящихся в облаке Оорта.

Исследование сосредоточилось на оценке количества материи, выброшенной из Альфа Центавра за последние 100 миллионов лет. Альфа Центавра, ближайшая к нам звезда, находится всего в 4,37 световых годах от Земли. Моделирование показало, что в облаке Оорта дрейфует около миллиона макрообъектов, каждый из которых превышает 100 метров в диаметре. Скорее всего, эти объекты не представляют угрозы для нашей планеты.

На данный момент астрономы подтвердили существование всего двух межзвездных объектов — Оумуамуа и кометы Борисова. Несмотря на это, многие ученые считают, что в Солнечной системе может находиться гораздо больше межзвездных тел. Вероятно, они захвачены гравитацией Солнца и находятся в облаке Оорта, что делает их практически невидимыми для наблюдений.

Кроме того, исследование проанализировало перемещение мелких частиц, выброшенных из Альфы Центавра. Ученые предполагают, что частицы размером более 100 микрометров могут совершать межзвездные путешествия, и около 10 таких частиц сгорают в атмосфере Земли ежегодно, создавая метеоры.