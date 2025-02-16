Meta (признана в РФ экстремистской организацией) намерена увеличить производство своих умных очков Ray-Ban до 10 миллионов единиц в год к 2026 году. Это решение обусловлено высоким спросом на продукт, который был представлен в сентябре 2023 года.

С момента запуска смарт-очков Ray-Ban в сентябре 2023 года, Meta* и EssilorLuxottica добились значительных успехов. В отчете за четвертый квартал 2024 года сообщается о продажах в 2 миллиона единиц.

Франческо Миллери, глава EssilorLuxottica, отметил, что очки Meta стали настоящим хитом, а уровень удержания пользователей продолжает расти. В ответ на это компания планирует увеличить производство до более чем 10 миллионов единиц в год к 2026 году. Meta активно использует маркетинговые стратегии, включая сотрудничество со знаменитостями, чтобы привлечь внимание к своему продукту во время крупных событий, таких как Суперкубок. Бренд надеется, что такие шаги помогут увеличить объемы продаж в 2025 году. Кроме того, назначение нового вице-президента по розничной торговле может улучшить стратегию компании в этой области.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией