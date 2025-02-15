Firefly Aerospace заключила контракт на сумму 21,8 миллиона долларов с Космическими силами США для запуска миссии Victus Sol. Это третий подобный контракт для компании, который подчеркивает переход программы TacRS к оперативным задачам.

Космические силы США объявили о новом контракте с Firefly Aerospace на сумму 21,8 миллиона долларов. Этот проект, известный как Victus Sol, станет частью программы Tactically Responsive Space (TacRS), предназначенной для быстрого развертывания спутников в ответ на угрозы национальной безопасности.

Контракт был озвучен 13 февраля и представляет собой третий подобный проект для Firefly. Хотя подробности о полезной нагрузке и сроках запуска не раскрыты, известно, что программа TacRS переходит от демонстрационных полетов к реальным операциям.

Представитель Space Safari, управляющий программой TacRS, отметил, что миссия Victus Sol будет готова к оперативному использованию. Генеральный директор Firefly, Джейсон Ким, подчеркнул, что миссия обеспечит возможность быстрого развертывания ракет и спутников, пока продолжаются другие запуски.