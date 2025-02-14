Агентство космического развития США (SDA) объявило о начале работы над интеграцией своей спутниковой сети в новую систему противоракетной обороны, известную как «Железный купол для Америки». Эта инициатива направлена на защиту страны от сложных угроз, таких как гиперзвуковые и баллистические ракеты, и требует активного сотрудничества с промышленностью.

11 февраля SDA опубликовало обращение к представителям отрасли с просьбой предложить идеи по интеграции своей расширенной космической архитектуры в систему противоракетной обороны. «Железный купол для Америки» должен стать универсальным решением для защиты от разнообразных угроз. В отличие от израильской версии, которая охватывает небольшую территорию, американская система должна охватывать гораздо более обширные районы.

SDA планирует запустить на орбиту десятки спутников в этом году. Эти спутники будут частью сети на низкой околоземной орбите и включают два основных компонента: уровень передачи данных для быстрой связи и уровень отслеживания, предназначенный для мониторинга ракетных угроз. Это позволит улучшить координацию между различными системами защиты.

Агентство намерено заключить контракты на 60-дневные исследования, сосредоточенные на цифровом имитационном моделировании и интеграции космических сенсоров. Важным аспектом является обеспечение связи между космическими и наземными системами противоракетной обороны, включая коммерческие решения и другие оборонные сети.

SDA также акцентирует внимание на безопасности цепочки поставок, что является приоритетом в рамках текущей инициативы. Результаты исследований будут направлены ключевым правительственным агентствам, включая Космические силы США и Агентство по противоракетной обороне.

Крайний срок для подачи предложений от промышленности установлен на 28 февраля. После этого агентство оценит поступившие идеи и выберет наиболее перспективные для дальнейшего изучения.