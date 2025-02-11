Пользователи RTX 5090 FE сталкиваются с проблемами перегрева разъема блока питания. Новые тесты показывают опасные температуры, достигающие 150°C.

На фоне обсуждений о перегреве разъема блока питания RTX 5090 FE пользователи начали делиться своими опытами. Первый случай расплавленного разъема появился на Reddit, где многие связывали его с использованием сторонних кабелей. Подробнее об этом инциденте вы можете прочесть в нашем предыдущем матреиале.

В новом видео ютубера der8auer представлено (см. с 13-й минуты) подробное исследование этой проблемы. Он проводит тесты на своей RTX 5090 FE и обнаруживает, что разъем 12VHPWR может нагреваться до 150°C. Интересно, что температура графического процессора остается ниже 60°C, в то время как один из проводов показывает потребление в 23 А, что значительно превышает норму. Обычно провод должен выдерживать 6-8 А, и это несоответствие создает угрозу безопасности. Проблемы с плавлением разъемов наблюдались и на предыдущих моделях, и многие надеялись, что Nvidia исправит эти недостатки.



