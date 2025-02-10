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Пользователь RTX 5090 сталкивается с расплавлением разъема 12VHPWR
Пользователь NVIDIA GeForce RTX 5090 сообщил о расплавлении 12-контактного разъема на графическом процессоре и кабеле. Это первый случай подобного рода с новой серией RTX 50, который вызывает вопросы о надежности старых разъемов.

Недавний инцидент с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5090 привлек внимание пользователей. Один из владельцев, активный участник Reddit, столкнулся с проблемой расплавления 12-контактного разъема, что вновь поднимает вопросы о надежности старых стандартов подключения.

Пользователь, известный под ником u/ivan6953, использовал сторонний 12VHPWR разъем с графической картой GeForce RTX 5090 Founders Edition. Во время игры в Battlefield V он заметил запах гари и быстро выключил компьютер. К сожалению, это не помогло: оба 12-контактных разъема расплавились, оставив следы повреждений как на кабеле, так и на самом графическом процессоре.

Интересно, что этот случай стал первым подобным для серии RTX 50. Пользователь использовал блок питания ASUS Loki SFX-L и ранее успешно применял тот же кабель на RTX 4090. Однако расплавление произошло, несмотря на правильную установку разъема. Известно, что 12VHPWR имеет конструктивные недостатки, и NVIDIA уже обновила стандарт до 12V-2x6, чтобы избежать подобных инцидентов.

Теперь пользователю вряд ли удасться сдать по гарантии для обмена поврежденный графический процессор из-за использования стороннего кабеля. Специалисты рекомендуют придерживаться оригинальных компонентов, чтобы избежать неприятных ситуаций. Вероятно, использование нового стандарта 12V-2x6 может значительно снизить риск повреждения оборудования и обеспечить стабильную работу системы.

#nvidia #графические процессоры #geforce rtx 5090 #12vhpwr #расплавление
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